SARONNO – La sfida fra Vercelli e Baseball Saronno dell’altro giorno è finita 3-9: “Grande vittoria per la nostra formazione di serie C in Piemonte trascinata dal grande slam di Alberto Cavaliere” rimarcano i dirigenti saronnesi.

E’ un successo che, dopo cinque gare disputate, proietta il Saronno al secondo posto della graduatoria, con un record di quattro vittorie ed una sconfitta.

Classifica

Kemind Legnano 833, Baseball Club Saronno 800, Bovisio Buffaloes 667, Vercelli 500, Athletics Novara 400, Baseball Malnate Vikings 200, Bergamo Walls 0.

Prossimo turno domenica 9 giugno con i saronnesi che sul diamante di via Ungaretti dalel 15 ospitano il fanalino di coda Bergamo Walls; incontro sicuramente abborsabile.

(foto: i saronnesi del Baseball club in panchina a Vercelli in occasione della vittoriosa trasferta)

