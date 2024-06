TRADATE – “Ti piace il calcio e sei nato negli anni dal 2008 al 2019. Partecipa al nostro open day, per divertirti giocando a calcio insieme ad altri bambini e ragazzi della tua età e scoprire se ti piace questo magnifico sport di squadra”. Questo l’invito dei dirigenti del Tradate Abbiate, nuova realtà calcistica locale – nata dalla fusione da Fc Tradate e Nuova Abbiate – e la cui formazione maggiore milita in Prima categoria.

“ Non importa il livello di abilità… tutti sono i benvenuti! Non farti sfuggire l’occasione di entrare a far parte delle Foxes biancoblu, l’Academy della società Tradate Abbiate – rimarcano i responsabili del club – Inoltre, potrai conoscere il nostro staff, esplorare le strutture e scoprire di più sui programmi per la stagione 2024-2025. Ti aspettiamo da martedì 2 a venerdì 5 luglio, al campo sportivo di via Oslavia a Tradate”.