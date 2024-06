Calcio

TURATE –Filippo Raccuglia resta al timone del settore giovanile della Academy Turate Mozzate, vivaio del club con base a Turate.

Questo il comunicato ufficiale della Salus Turate Mozzate.

L’Accademy Turate Mozzate è lieta di annunciare la conferma di Filippo Raccuglia come direttore sportivo del settore giovanile per la prossima stagione, alle dipendenze del direttore generale Giuseppe Tricarico. Questa decisione riflette la nostra continua fiducia nelle sue capacità e nella sua dedizione alla crescita e allo sviluppo dei nostri giovani talenti. Dal suo ingresso nella nostra organizzazione, Filippo ha dimostrato una straordinaria competenza e passione per il calcio giovanile. Sotto la sua guida, il nostro settore giovanile ha migliorato sia dal punto di vista organizzativo che tecnico, consolidando la nostra reputazione come una delle emergenti accademie della regione.

“Siamo entusiasti di confermare Filippo Raccuglia nel ruolo di direttore sportivo del settore giovanile,” ha dichiarato il presidente dell’Accademy Turate Mozzate Gianmarco Citterio. “La sua visione strategica e il suo impegno incrollabile hanno avuto un impatto significativo sulla crescita dei nostri giovani calciatori. Siamo certi che, con la sua leadership, continueremo a raggiungere nuovi livelli di eccellenza.”

Raccuglia ha commentato: “Sono onorato di continuare a lavorare con l’Accademy Turate Mozzate. Il nostro obiettivo rimane quello di sviluppare i talenti dei giovani calciatori, non solo in campo, ma anche come individui. Ringrazio il club per la fiducia riposta in me e sono impaziente di affrontare le sfide della prossima stagione”.

