Calcio

TURATE – In vista della prossima stagione in Promozione, dove il club si è riconfermato al termine dell’ultimo campionato, l‘Academy Turate Mozzate ha in queste ore annunciato il nuovo mister.

Questo il comunicato ufficiale.

L’Accademy Turate Mozzate è lieta di annunciare la nomina di Gianluca Colino come nuovo allenatore della prima squadra, che milita nel campionato di Promozione.

Gianluca Colino, allenatore esperto e riconosciuto nel panorama calcistico, porterà la sua vasta esperienza e competenza tecnica al servizio della nostra squadra. Gianluca rappresenta una scelta strategica per il nostro club: la sua abilità nel sviluppare il potenziale dei giocatori e nel costruire squadre competitive è ampiamente riconosciuta, e siamo fiduciosi che sotto la sua guida la nostra Prima Squadra raggiungerà nuovi traguardi.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Gianluca Colino nella famiglia dell’Accademy Turate Mozzate, in questa nuova veste di allenatore, dopo un eccellente anno nel ruolo di direttore sportivo del nostro club – ha dichiarato il presidente Gianmarco Citterio – La sua esperienza e la sua visione del calcio sono in linea con gli obiettivi e i valori della nostra società. Crediamo che Gianluca sia la persona giusta per condurre la nostra prima squadra in un percorso importante nel campionato di Promozione”.

Gianluca Colino ha commentato: “Sono onorato di assumere il ruolo di allenatore della prima squadra dell’Accademy Turate Mozzate. Ringrazio la dirigenza per la fiducia accordatami e sono pronto a lavorare sodo per portare il club al vertice del campionato di Promozione. Il mio obiettivo è creare una squadra unita, determinata e capace di esprimere un calcio di qualità.”

(foto: da sinistra il ds Simone Tricarico con Gianluca Colino e Giuseppe Tricarico dello staff turatese)

05062024