Città

SEREGNO – Con la mostra in Galleria Civica Ezio Mariani, in programma a Seregno dall’ 8 al 30 giugno, si chiude un precorso autoriale condiviso iniziato lo scorso anno, grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale e sotto la guida del critico fotografico Denis Curti.

Con questa iniziativa, unica e inedita, Seregno per la Fotografia ha messo in atto un’occasione speciale a favore di fotografi, appassionati e fotoamatori evoluti che si sono messi in gioco, con impegno e serietà, per percorrere insieme un tratto della loro esperienza fotografica, nell’ottica di crescita e approfondimento di un portfolio fotografico. Il tema della musica, scelto da Denis Curti, e sostenuto con entusiasmo dall’assessora alla Cultura Federica Perelli, ha legato il progetto al Concorso Pianistico Internazionale Ettore Pozzoli, vera gemma preziosa nella variegata proposta culturale della Città di Seregno a cui i 22 lavori esposti, estratti dai portfoli completi, ne sono un degno e onorevole tributo.

La mostra verrà inaugurata Sabato 8 giugno alle 17,30 alla presenza delle autorità seregnesi e degli autori. In seguito le aperture, sempre a titolo gratuito, saranno tutti i giorni dalle 16 alle 19 – Il sabato e la domenica anche dalle 10 alle 12.

