SARONNO – “Buongiorno Massimiliano, sono Manuel e vengo da Saronno, l’ho conosciuta per via dei suoi atti di beneficienza nell’hinterland Saronnese ed ora che in azienda ho del materiale dismesso ho deciso di contattarla per poterlo donare a lei”: così il contatto con Digital Sherpa, ovvero Massimiliano De Cinque, che ormai da tanti anni di occupa di rigenerare apparecchi informatici per donarli in beneficenza.

Da Saronno sono stati consegnati a Massimiliano alcuni laptop, alcuni schermi, tastiere, e qualche pc fisso. Alcuni sono funzionanti o con qualche piccolo difetto, altri vanno riparati: “Manuel di MekTech, che ringrazio, mi ha portato 2 bancali di materiale informatico, una donazione che mi permetterà di aiutare tante persone” rimarca Massimiliano De Cinque.

Digital Sherpa ha un laboratorio a Olgiate Olona, dove si occupa di sistemare pc, tablet e telefonini che riceve in regalo, e che vengono donati a associazioni, gruppi o privati che ne fanno richiesta.

(foto: Digital Sherpa con Manuel di Saronno)

04062024