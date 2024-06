Città

SARONNO – Marcia della legalità, la voglia di legalità degli studenti sconfigge la pioggia.

Lettere cubitali che “urlano” uno slogan d’effetto che testimonia la voglia e l’importanza di riconquistarsi uno spazio. Nelle ultime ore nel sottopassaggio di piazza Mercanti è stato realizzato un nuovo maxi graffito. Una scritta che pone fine alla lunga vicenda di “pulizie” e “riscritture” iniziata con l’iniziativa di tinteggiatura del sottopassaggio tra piazza dei Mercanti e viale Santuario promossa dal Rotaract con la collaborazione del Comune.

E’ stato portato in codice giallo all’ospedale di Saronno il 48enne che è stato vittima di un incidente stradale alle porte del cento storico.

“Si parla molto in questi giorni, spinti dalla cronaca nazionale, di quanto accade nella stazione di Saronno centro in termini di sicurezza. È una tematica che certamente Saronno Città dei Beni Comuni ha tenuto ben presente nel momento in cui ha iniziato a ideare il progetto di rigenerazione urbana dell’area ex Isotta Fraschini, che include anche l’ex scuola Bernardino Luini, prospicente al sottopassaggio pedonale che porta a quello che è oggi il retrostazione, che verrà completamente riqualificato”. Inizia così la nota di Saronno città dei beni comuni in merito al tema della sicurezza in stazione dopo l’intervento di Striscia la notizia di martedì scorso.

