VENEGONO SUPERIORE – Ieri alle 16.15 in via Pasubio a Venegono Superiore incidente stradale col monopattino. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata anche l’automedica ed una ambulanza della Croce rossa ed è stato soccorso un giovanissimo, di 10 anni. Infine, il paziente – che cadendo aveva riportato alcune contusioni – è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Galmarini” di Tradate per essere medicato e visitato, le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi del sinistro, al fine di chiarire con precisione l’accaduto e le eventuali responsabilità del fatto.

(foto archivio: una automedica che opera sul territorio del Varesotto, durante un precedente intervento)

