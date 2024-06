Cronaca

LIMBIATE – Momenti di apprensione ieri sera a Limbiate, per un incidente avvenuto in via Monte Generoso: è accorso anche l’elisoccorso, oltre ad automedica e ambulanza, per soccorrere un ragazzino di 12 anni che era stato investito. Non è apparso comunque in pericolo di vita, ma è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, per tutti gli accertamenti del caso.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e la polizia locale limbiatese, sia per deviare il traffico al fine che i soccorsi avvenissero in tutta sicurezza, sia per i rilievi dell’incidente stradale per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e per risalire alle eventuali responsabilità di quel che è successo.

(foto archivio: un velivolo dell’elisoccorso che opera nella zona)

04062024