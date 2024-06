Città

SARONNO – “Ohibò la maggioranza e il sindaco Airoldi ci parlano ancora di sicurezza e dei “bisogni della città su questo tema”. Che sorpresa! Due volte in una settimana… caspita!”

Inizia così la nota di Fratelli d’Italia Saronno a commento della mozione presentata dalla maggioranza a sostegno dell’arrivo della Polfer in stazione.

“Stamattina leggendo la nota ci sono sovvenute alcune domande a cui magari la maggioranza sarà così sollecita da rispondere a stretto giro vista la solerzia comunicativa delle ultime ore.

Mettendo da parte le affermazioni degli ultimi giorni in cui si parla di come “i veri saronnesi non rifuggano dallo strabismo di chi vede solo degrado e negatività”, di come il problema siano “le tinte forti della stampa dipinge la città non reali problemi” ci chiediamo ma perchè questa mozione? Perchè non una forte presa di posizione del sindaco Augusto Airoldi anche delegato alla Sicurezza? Magari controfirmata da tutta la maggioranza? Perchè, si dirà, si vuole il coinvolgimento di tutto il consiglio comunale e quindi di tutta la città.

Allora perchè non parlane prima con la minoranza e fare davvero un testo condiviso? Perché, contrariamente a quanto si dice, si vuole sminuire e ridurre il problema e quindi le proprie responsabilità. Si prende una delle tematiche, la sicurezza in stazione, e la si fa diventare il totale del problema scaricandolo, come sempre ci ha abituato questa maggioranza, su qualcun’altro. Tralascio di ricordare alla maggioranza come gli ultimi episodi siano avvenuti in centro e come sia stata provvidenziale l’azione della polizia locale.

E ancora: “Il sindaco ci ha sempre detto che lavora in silenzio perchè “non è opportuno riferire pubblicamente”. Perchè allora non convoca la commissione sicurezza prima del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in programma giovedì 13 giugno e aggiorna i membri, ascolta le loro istanze e si fa davvero portavoce delle istanze dell’intera città?”.

“Cara maggioranza e caro sindaco non ci siamo. Avete passato una settimana a criticare gli interventi della stampa e delle forze politiche accusando di esagerare i toni e persino di sfruttarli a fini elettorali quando voi proponete una mozione per fare l’ennesimo scaricabarile. Vi do un suggerimento, perchè invece non convocate una commissione e onestamente e con umiltà ascoltate la città… chissà magari esce comunque una mozione in questo caso condivisa e utile alla città”.