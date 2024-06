Calcio

SARONNO – Un bilancio positivo della stagione appena conclusa, e le prospettive per quella 2024-2025: ne hanno parlato ieri mattina Marco Proserpio e Gaetano Barletta, rispettivamente direttore generale e dirigente del Fbc Saronno ai microfoni di Radiorizzonti, l’emittente comunitaria, durante la trasmissione “Match point” condotta da Agostino Masini e Paolo Renoldi.

Raduno e amichevole di prestigio

Il ritorno dei biancocelesti in Eccellenza ha visto la squadra spalla a spalla con le migliori nel girone di andata, e meno brillante nel ritorno, comunque con un piazzamento di tranquilla centroclassifica, “per il futuro stiamo già lavorando cercando gli elementi giusti perchè la squadra sia protagonista, in un campionato che si annuncia molto competitivo”. Il raduno con avvio della preparazione dovrebbe tenersi nella prima settimana di agosto, con base a Cesate; in programma per aprire la nuova stagione c’è anche una amichevole di prestigio a Chiavari contro la Virtus Entella di serie C.

Futuro al Colombo Gianetti

Fra le novità, il marchio Adidas che comparirà su tutto il materiale tecnico del club; mentre sia Proserpio con Barletta hanno sottolineato la volontà che tutte le partite casalinghe si giochino allo stadio cittadino dopo i tanto peregrinare, per i problemi del campo di gioco, delle ultime stagioni.

Più strutture per crescere

Barletta si è quindi soffermato sugli aspetti organizzativi, “per puntare in alto come vogliamo, sono necessarie strutture adeguate. Noi ci siamo lavorando, siamo certi che ci sarà anche la collaborazione del Comune”.

Mentre Proserpio ha rimarcato la volontà di ampliare ulteriormente il già grande settore giovanile, con una presenza in tutte le categorie di età.

(foto: Marco Proserpio, Gaetano Barletta ed al centro il nuovo allenatore dei biancocelesti, Marco Varaldi)

