Cronaca

SARONNO – Controlli dei carabinieri nella zona del retrostazione: non è passata inosservata la presenza di alcune pattuglie, nel tardo pomeriggio di ieri, in via I maggio. Da quelle parti la situazione ultimamente, è spesso diventata piuttosto “calda” per la presenza di ubriachi e per risse e liti, nonchè furti ai danni delle attività commerciali che sono presenti da quelle parti.

I controlli sono stati incrementati, in “campo” oltre ai carabinieri sono spesso scese anche le pattuglie della polizia ferroviaria – considerata la vicinanza con lo scalo di “Saronno centro” – ed anche la polizia locale saronnese.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

04062024