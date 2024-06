Cronaca

SARONNO – Ha suscitato apprensione la presenza di una bombola del gas in mezzo ad un cumulo di rifiuti abbandonati in un aiuola in via Don Minzoni al quartiere Matteotti.

La segnalazione arriva da una residente: “Purtroppo in questo punto della città siamo abituati alle discariche abusive ma una bombola del gas così abbandonata è davvero un po’ troppo”. Non a caso è presto arrivata la segnalazione anche al comando di polizia locale che si è attivato per il recupero e lo smaltimento della bombola in sicurezza.

L’intervento è stato realizzato nel primo pomeriggio di ieri in risposta ad alcune chiamate dei residenti. Solo qualche settimana fa una discarica abusiva nella zona era stata fotografata dall’Amministrazione e lo scatto condiviso sui social nell’ambito della campagna contro il degrado che vede il comune condividere immagini dei rifiuti abbandonati, dei cestini pieni e persino delle deiezioni canine per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una città più ordinata e pulita.

