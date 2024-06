Città

SARONNO – Dopo i ripetuti episodi di cronaca con borseggi e rapine, dopo il servizio di una settimana fa del tg satirico Striscia la notizia ieri i consiglieri comunali di maggioranza hanno firmato e inviato al consiglio comunale il testo di una mozione “a sostegno della richiesta di istituzione di un presidio fisso della Polizia Ferroviaria a Saronno”.

Una richiesta che spiegano con una nota congiunta che parte proprio da un’analisi della situazione cittadina: “Dopo che, ultimamente, la questione della sicurezza ha assunto toni di grande allarme, in singolare coincidenza con un rilevante appuntamento elettorale, il Sindaco, l’amministrazione ed i Gruppi Consiliari che li sostengono hanno ritenuto di confermare l’impegno affinché la città ed i cittadini possano beneficiare, com’è normale, della tranquillità e dell’ordinata convivenza”.

I consiglieri rimarcano i contenuti della nota dell’Amministrazione comunale in risposta al servizio di Striscia la notizia ricordando quanto fatto sul fronte delle sicurezza: “Oltre ai corposi fondi già stanziati nel bilancio di quest’anno, per aumentare organico e nastro orario della Polizia Locale, per rafforzarne la presenza sul territorio nella costante cooperazione sussidiaria alle Forze dell’Ordine, si considera obiettivo

essenziale ed urgente l’insediamento di una sede fissa della Polizia Ferroviaria a servizio delle due stazioni saronnesi, punto veramente delicato per il grandissimo numero di treni e di passeggeri, attrattivo della criminalità comune, in aggiunta a persone sbandate e spesso prive di permesso di soggiorno”.

La convinzione è che l’arrivo della Polfer sia una soluzione concreta ai problemi che attualmente interessano la città: “La Polizia Ferroviaria, che il Sindaco ha insistentemente richiesto in città, con il conforto del Prefetto, sarà la svolta per il recupero della sicurezza nei pressi della ferrovia e di tutta la città. Un ancora più efficiente sistema di prevenzione, di controlli e di repressione, in cui, con il coordinamento di Prefettura e Questura, sarà più facile operare, in collaborazione tra tutte le Forze dell’Ordine”.

Da qui la richiesta: “Per questo abbiamo depositato una mozione in cui chiediamo al consiglio comunale di approvare unanimemente la richiesta al Governo, al Ministro degli Interni, al Capo della Polizia e all’Assessore Regionale alla Sicurezza di realizzare una sede fissa della Polizia Ferroviaria a Saronno come segno di vivo interesse e di desiderio di tranquilla convivenza per la comunità saronnese, i suoi commerci, la sua scuola, la sua immagine”.

La chiosa è un, neanche troppo velato, riferimento alla forze del centrodestra e dell’opposizione cittadina: “Siamo certi che, su un argomento così sensibile, nessuno si tirerà indietro o formulerà inutili distinguo”.

