SARONNO – Una mozione a sostegno della richiesta di istituzione di un presidio fisso della polizia ferroviaria a Saronno è quella che hanno inviato al consiglio comunale, ossia al sindaco Augusto Airoldi e al presidente Pierluigi Gilli, i consiglieri di maggioranza del Pd (Licata, Galli, Sasso, Rotondi e Lattuada). Tu@Saronno (Rufini, Moustafa) e Saronno Civica (Cattaneo, Picotti, Castiglioni), Con Saronno (Gilli) e la consigliera indipendente (Marta Gilli) nella giornata di ieri lunedì 3 giugno.

ecco il testo integrale

MOZIONE a sostegno della richiesta di istituzione di un presidio fisso della Polizia Ferroviaria a Saronno

PREMESSO

La situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nel territorio saronnese, a causa degli episodi di criminalità e degrado che si verificano non solo nel centro cittadino e nei pressi delle stazioni ferroviarie, desta condivisibile preoccupazione e allarme tra i cittadini saronnesi.

Il Sindaco ha, più volte, segnalato tali episodi e rappresentato le preoccupazioni, l’allarme e il disagio dei cittadini alle Autorità preposte, anche in occasione di incontri istituzionali in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

CONSIDERATO

La collocazione geografica della città di Saronno e, soprattutto, la presenza della terza stazione ferroviaria di tutta la rete Ferrovienord per volume di traffico, sulla quale convergono le direttrici che uniscono le province di Varese, Milano, Como, Monza e

Brianza e Novara, oltre al collegamento diretto con l’aeroporto internazionale di Malpensa, con il transito di oltre 600 treni e una media di 30.000 passeggeri al giorno,

rendono Saronno un territorio particolarmente allettante per l’attività criminale, anche organizzata.

L’organico delle Forze di Polizia presenti sul territorio si è, da tempo, dimostrato insufficiente e comunque non adeguato a corrispondere ai bisogni di sicurezza della comunità saronnese.

CONSIDERATO ALTRESÌ

A seguito della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dello scorso 14/09/2023, il signor Prefetto di Varese, con nota del 17/10/2023, ha

rappresentato al Ministero dell’Interno come non più procrastinabile l’istituzione di un presidio fisso della Polizia ferroviaria a Saronno.

Ad oggi nessuna risposta è pervenuta ai saronnesi dal Ministero dell’Interno, né è stato istituito il predetto presidio della Polizia ferroviaria.

L’approntamento di tale presidio appare, oggi, una misura minima e di estrema urgenza, al fine di iniziare un percorso volto a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini saronnesi e di coloro che, in numero elevatissimo e di

provenienza anche dall’estero, fruiscono delle stazioni di Saronno.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA

di sostenere la necessità e l’urgenza di istituire un presidio fisso della Polizia Ferroviaria a Saronno;

ÀUSPICA

che tale iniziativa costituisca il primo passo verso una dimostrazione da parte delle Autorità competenti di volersi prendere cura della sicurezza dei cittadini saronnesi;

CHIEDE

al Governo, al Ministero degli Interni, al Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ed a tutti gli altri Organi centrali dello Stato preposti, nonché

all’Assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, per quanto di competenza, di istituire, per i motivi esposti e nel più breve tempo possibile, adeguati presidi fissi della Polizia Ferroviaria presso la stazione di Saronno Centro e la stazione di Saronno Sud nella rete ferroviaria della concessionaria Ferrovienord;

IMPEGNA

il Sindaco a trasmettere la presente mozione, per quanto di competenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Interno, al Capo della Polizia –Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, all’Assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia ed al Prefetto e al Questore di Varese, nonché di svolgere tutte le buone pratiche utili al conseguimento dello scopo, riferendone al Consiglio Comunale.

