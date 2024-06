Città

SARONNO – Parte oggi la campagna del Saronno Rugby per il tesseramento della prossima stagione 2024-2025.

Rugby come scuola di vita. In un video i giovani atleti, dall’Under 6 all’Under 14 raccontano il loro sport del cuore a partire dai valori che lo caratterizzano: l’amicizia, il rispetto dentro e fuori il campo, l’unione, il sostegno. Un invito ad avvicinarsi ad uno sport che aiuta a crescere, a lavorare insieme, a valorizzare i punti di forza di ciascuno.

“Dal prossimo settembre la nostra Società avvierà, in collaborazione con Rugby Parabiago 1948, la categoria Under 16. È un altro tassello di sviluppo importante per garantire continuità di crescita ai nostri atleti che affronteranno, per la prima volta, un campionato agonistico regionale. Siamo in attesa di avviare il processo di omologazione del campo da gioco richiesto dalla nostra Federazione di appartenenza e stiamo programmando le attività di allenamento per il prossimo anno. In questi mesi, abbiamo inoltre rafforzato l’area tecnica con educatori di esperienza, individuando anche il nuovo coordinatore per il minirugby Vincenzo Greco, e scegliendo come responsabile per le categorie juniores Enrico Stemberger, già head coach della nostra Under 14. Siamo impegnati per rafforzare il movimento nel saronnese avvicinando alla palla ovale quanti più giovani”, ha commentato Raffaele Monteleone, Presidente del Saronno Rugby.

Attiva dal 2017 la società promuove categorie dall’Under 6 all’Under 16. Il lavoro dei tecnici accompagna i piccoli atleti in un percorso di crescita educativa oltre che sportiva anche grazie alla supervisione sul campo da parte di una pedagogista.

Da tempo il Saronno Rugby è attivo, inoltre, nelle scuole cittadine con diversi progetti di promozione sportiva (tra le collaborazioni dell’ultimo anno ricordiamo quelle con Collegio Arcivescovile, San Giovanni Bosco, Bascapè, Aldo Moro).

Per maggiori informazioni sulle attività e sull’avvio delle preiscrizioni: 3791366774 – [email protected]

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn