Cronaca

SARONNO – E’ stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti dal comando della polizia locale di piazza Repubblica il 22enne saronnese che ieri, lunedì 4 giugno, è incappato in un controllo delle pattuglie in centro.

L’accertamento è stato realizzato nella zona di piazza Gioberti, alle spalle di via San Cristoforo, dopo alcune segnalazioni dei residenti che hanno più volte raccontato di un viavai sospetto.

Ieri mattina gli agenti hanno fermato per un controllo un 22enne che alla vista della pattuglia aveva tradito un certo nervosismo. Il ragazzo aveva con sè 45 grammi di hashish già diviso in dosi. Durante la perquisizione sono stati trovati anche 150 euro frutto verosimilmente dell’attività di spaccio.

