TRADATE – Trasporto persone disabili in occasione delle elezioni europee ed amministrative che si tengono il prossimo fine settimana; le urne sono aperte sabato 8 e domenica 9 giugno: il servizio è offerto dall’Amministrazione civica tradatese e da oggi è possibile prenotarsi. E’ possibile riservare un posto con il servizio di trasporto con le seguenti modalità:– recandosi all’ufficio comunale dei Servizi sociali nei giorni di apertura al pubblico: martedì, giovedì e dalle 10 alle 12.30; [email protected] ; – inviando una mail all’indirizzo: – contattando il servizio ai numeri 0331826835 oppure con finale 37.

(foto archivio: il palazzo comunale di Tradate. Per i disabili è stato previsto un servizio di trasporto gratuiti ai seggi, per le elezioni amministrative ed europee che sono in programma sabato e domenica prossime)

04062024