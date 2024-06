Volley

CARONNO PERTUSELLA – Domani sera, mercoledì, a Trento la sfida decisiva per la vittoria nei playoff della serie B maschile di volley, il Trentino affronta la Ets Rossella Caronno e che vince stacca il biglietto per la serie A3.

A poche ore del mach, l’analisi dell’allenatore caronnese, Claudio Gervasoni: “E’ la partita dalla stagione, quella che si gioca a Trento: siamo pronti.Il Trentino è forte, ha vinto il girone, ha perso soltanto contro Scanzorosciate e Sant’Anna ma di poco, fanno cose che in serie B non si vedono spesso, ma fanno anche qualche errore e dovremo essere bravi ad approfittarne”.



Caronno viene dal netto successo contro i piemontesi del Sant’Anna: “Contro Sant’Anna non mi aspettavo un risultato così netto, a febbraio ci avevano battuto ma abbiamo imparato da quella sconfitta. Il nostro servizio ha pesato, siamo poi cresciuto a muro” riepiloga Gervasoni.

