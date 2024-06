news

Nel campo delle criptovalute, sta crescendo l’interesse per i trading bot, specialmente per quelli potenziati dall’intelligenza artificiale.

In generale, i trading bot si occupano di scambiare criptovalute per conto degli utenti, in modo da trovare subito il valore più basso su CEX e DEX.

Si tratta di uno strumento molto utile, specialmente per i trader che preferiscono differenziare gli investimenti e puntare sui nuovi token promettenti appena arrivati sul mercato.

Tra i nuovi trading bot in arrivo nel settore, WienerAI è uno dei più promettenti. Legato al token WAI, WienerAI ha raccolto più di 4 milioni in presale, attirando i trader con il suo bot IA e con la possibilità di fare subito staking.

Vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche principali di questo progetto.

VAI ALLA PRESALE DI WIENERAI

WienerAI: un trading bot intuitivo

WienerAI combina la simpatia tipica delle meme coin con l’utilità di un bot IA. La mascotte di WienerAI, un bassotto cibernetico creato in un laboratorio del futuro, potrà navigare gli exchange e la blockchain, diventando la guida dei trader nel settore delle criptovalute.

Il token nativo del progetto, chiamato WAI, viene venduto in presale a 0,000713 dollari. Il valore del token aumenterà con ogni fase della presale, fino al listing su CEX e DEX previsto al termine della raccolta fondi.

Il token WAI è stato costruito sulla blockchain di Ethereum, per garantire ai suoi titolari sicurezza, velocità ed efficienza elevate. La verifica dello smart contract del progetto è stata effettuata da Coinsult.

Comprando il token, sarà possibile accedere al trading bot IA di WienerAI quando questo verrà lanciato sul mercato.

Il bot unisce le funzioni di un trading bot e un chatbot IA. I trader potranno fare domande e ottenere risposte sul mercato delle criptovalute, per analizzare il valore dei token ed effettuare previsioni.

WienerAI troverà i DEX e gli exchange dove i token analizzati vengono venduti al valore più conveniente, competendo con i bot MEV per garantire ai suoi utenti di massimizzare i guadagni.

Il bot è stato progettato con in mente l’accessibilità, infatti è dotato di un’interfaccia intuitiva adatta anche ai trader alle prime armi.

I titolari del token WAI potranno usare il trading bot gratuitamente, senza alcuna commissione sugli scambi effettuati.

Inoltre, acquistando il WAI con ETH, USDT o carta di credito sul sito ufficiale della presale, sarà possibile fare staking e guadagnare ricompense passive in base all’APY (attualmente del 261%), con un tasso di 3938 Wiener per blocco Ethereum, distribuiti nell’arco di due anni.

Tokenomics e roadmap

La tokenomics di WienerAI prevede un’offerta totale di 69 miliardi di token WAI suddivisa come segue:

30% per la presale

20% per lo staking

20% per i premi della community

10% per la liquidità su CEX e DEX

20% per il marketing

Per quanto riguarda la roadmap, gli obiettivi futuri del progetto dopo la presale prevedono il listing del token WAI su DEX e CEX di primo livello. Il team di sviluppo prevede di espandere la community, in modo da da sostenere il valore del WAI sul mercato a lungo termine.

Dopo il listing del token verrà lanciato anche il trading bot IA, in modo da conferire utilità al WAI e attirare sempre più utenti.

Previsioni WAI

Al momento, le previsioni sul WAI sono positive. Gli analisti ritengono che l’interesse per i token IA e i trading bot potrebbe spingere il valore del WAI subito dopo il lancio.

Inoltre, la recente approvazione per gli ETF su Ethereum da parte della SEC, potrebbe generare una crescita della famosa altcoin, nonché di tutti i progetti costruiti sulla sua blockchain. Alla luce di questo, il token WAI potrebbe garantire guadagni del 100x dopo il listing.