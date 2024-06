SARONNO – Sono iniziati oggi i lavori di scavo per la posa di una nuova rete idrica di interconnessione tra i comuni di Saronno e Caronno Pertusella. Lo comunica l’Amministrazione comunale saronnese.

Fanno sapere dal Comune: “Per consentire l’intervento, da oggi e indicativamente sino all’inizio di agosto la via Varese, nel tratto di strada in prossimità della rotatoria della Dubina fino all’altezza dell’intersezione con via Archimede, sarà area di cantiere, dove vige il divieto di sosta in regime di rimozione forzata su entrambi i civici e dove saranno possibili restringimenti della carreggiata con l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o semafori”.