Cronaca

MISINTO – Truffa del falso vigile urbano e del falso tecnico dell’acquedotto: sui social si parla molto di un episodio avvenuto in via 8 marzo a Misinto, riferito da una parente degli interessati, una coppia di anziani che nelle scorse ore si sono ritrovati alla porta due persone, il falso vigile aveva anche un distintivo di riconoscimento (ovviamente contraffatto). Una volta in casa avrebbero spruzzato dello spray al peperoncino ed addirittura fatto esplodere dei petarni per spaventare e distrarre gli anziani, dicendo che stava scoppiando il tubo dell’acqua. Niente di vero, ovviamente, ma solo per poter rovistare nell’abitazione prendendo soldi ed ori di famiglia.

L’episodio si è verificato ieri mattina e sono stati avvisati i carabinieri.

05062024