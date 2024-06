Basket

SARONNO – Mentre cresce l’attesa per la “bella” della finale playoff della serie B Interregionale di basket fra Az Robur Saronno e Cecina, prevista sabato al saronnese Palaronchi; ha preso il via anche la finale dell’altra conference del centro-nord Italia, ed in questo caso si confrontano BB14 Bergamo e Fidenza. E gara 1, l’altra sera, è stata a dir poco emozionante, a Fidenza l’incontro si è concluso soltanto dopo due supplementari (84-99) ed a spuntarla sono stati i bergamaschi che giovedì al Palasport Italcementi di Bergamo avranno dunque la possibilità di chiudere la serie e raggiungere l’obiettivo che anche i saronnesi si sono posti, ovvero il passaggio in serie B Nazionale. In caso di “bella”, Fidenza-Bergamo si giocherà domenica.

Le due perdenti delle finali si affronteranno poi in una serie al meglio delle tre gare, per “riempire” anche l’ultima casella che a quel punto mancherà nell’elenco delle squadre promosse, la vincente infatti raggiungerà le altre in B Nazionale.

(foto: Az Saronno in azione di gioco)

05062024