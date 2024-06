Groane

COGLIATE – Domenica 2 giugno il Vittoria Park di Brembate ha ospitato il trofeo coni per Mtb, una staffetta in sella alle proprie bici denominata “Team Relay“, che ha visto la partecipazione di 4 concorrenti per ogni squadra (3 ragazzi e 1 ragazza).

I partecipanti sono giunti da 10 diverse provincie della Lombardia per contendersi il tanto agognato primo posto: il quartetto vincente infatti rappresenterà la Lombardia nella manifestazione nazionale, che quest’anno si svolgerà in Sicilia, più precisamente a Catania, nel mese di ottobre.

A vincere la competizione e il lasciapassare per la gara nazionale è stata la formazione Bergamo 2, mentre la seconda posizione è stata conquistata da Monza 1 e la terza da Varese 1. La vera sorpresa di quest’anno è stata però la formazione Monza 1, composta da Lombardi Eleonora, Lombardi Luca, Sbragion Alessandro e Casiraghi Valentino.

A chiudere in 22esima posizione sono stati i rappresentanti del Monza 2: Proietto Lucia, Sindona Luca, Rossi Leonardo e Pergola Mattia.

Si ringraziano in particolare i genitori che seguono i giovani atleti nelle competizioni e le società Mtb Cogliate, Lissone Mtb e Mtb Increa Brugherio, di cui i ragazzi sono tesserati.

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti