Calcio

SARONNO – Finale al cardiopalma per il campionato di calcio Acsi: i saronnesi dell’Equipe Garibaldi lo hanno vinto all’ultima giornata, epilogo di un entusiasmante testa a testa durato per tutta la stagione con l’Atletico Stomp. Nell’ultimo match stagionale l’Equipe in casa ha travolto 7-0 il Celtic, mentre l’Atletico Stomp ha perso 1-0 in pieno recupero, in trasferta contro il Beata Giuliana. Dunque, saronnesi primi in classifica con un punto di vantaggio sui rivali.

Per l’Equipe Garibaldi il miglior modo possibile di festeggiare il proprio ventennale. A Bienate, come da tradizione, lo scorso weekend si sono tenute le premiazioni con un riconoscimento a tutte le squadre partecipanti e la coppa al team saronnese. Soddisfattissimo il direttore sportivo Angelo Monti, “una stagione indimenticabile e piena di emozioni”. Al settimo cielo anche il presidente Antonio Del Sordo: il trofeo sarà esposto ora nel suo negozio di acconciature in via Garibaldi. A festeggiare con tutta la squadra l’allenatore Maurizio Iemma ed il dirigente Vito Pizzino; ed i veterani del gruppo come il capitano Renato Maturo, Edgar Monti, Radouane Sourir e Salvatore Castaldo.

Tra i riconoscimenti consegnati durante l’appuntamento al centro sportivo di Bienate, come miglior giocatore è stato premiato Gabriele Castaldo della Equipe; ed Alessio Spina della Franck (seguito da Gabriele Giudici della Equipe) come capocannoniere del torneo; mentre la Coppa disciplina è andata ai Carioca, ultimi in graduatoria ma sempre sportivissimi.

Classifica

Campionato amatori Acsi a 11: Equipe Garibaldi 75 punti, Atletico Stomp 73, Ucmn 56, La Meserese 53, Us Solbiatese 48, Fc Faro e Ossona Bar Berra 47, Franck S Team 41, New Team e Accademia Bmv 40, Oltresempione 38, Beata Giuliana 31, Terzo Psa 26, Celtic 24, Gso Ossona 20, Carioca 3.

(foto: premiazioni, protagonisti e festeggiamenti Equipe Garibaldi)

05062024