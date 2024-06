Calcio

CERIANO LAGHETTO- L’ex saronnese Matteo Parisi è il nuovo pilastro difensivo del Ceriano Laghetto. Dopo aver rinnovato lo staff tecnico, la squadra inizia a rafforzare la rosa con gli acquisti Parisi, con la sua esperienza e solidità difensiva, rappresenta un’importante aggiunta per il club, pronto a fare la differenza nella prossima stagione.

Approda nella squadra di mister Brittanni, Matteo Parisi, difensore centrale classe ’98, ex Fbc Saronno che ha vestito anche le maglie di Nibionnoggiono e Universal Solaro. L’anno scorso, ha militato in Promozione, proprio guidato da Brittanni, nel Castello di Cantù. Rinforzo di fiducia per il nuovo allenatore, che punta a costruire un reparto che possa migliorare la prestazione difensiva della stagione appena conclusa.

(foto presa dal sito specialistico: paolozerbi.com)

