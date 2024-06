CASTIGLIONE OLONA – Sabato 15 giugno a partire dalle 18 nelle vie del borgo centrale ed al Castello di Monteruzzo di Castiglione Olona si terrà la dodicesima edizione dell’evento intitolato “Tra arte e degustazione”.

Durante la serata si potranno degustare etichette e vini pregiati di diverse Regioni d’Italia nonché assaporare particolari salumi, formaggi, confetture e svariate proposte gastronomiche in grado di esaltare ogni tipo di abbinamento, il tutto arricchito da appuntamenti musicali. Per poter degustare e muoversi in piena libertà tra gli espositori, i partecipanti potranno acquistare presso le postazioni Pro Loco apposite tracolle con bicchiere. Per tutti una occasione di svago e convivialità.