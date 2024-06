CISLAGO – Ieri è stata una giornata sportiva all’insegna del divertimento e dell’attività motoria, che ha visto protagonisti tutti gli alunni della scuola primaria “Mazzini”, accompagnati dalle loro docenti.

A conclusione dell’anno scolastico, una giornata organizzata dalla primaria “Mazzini”, in collaborazione con l’Amministrazione, che ha voluto promuovere l’importanza dell’attività motoria, tra momenti di divertimento, fatti di sport, giochi ed emozioni. “Un sentito riconoscimento ai volontari delle associazioni sportive, Cistellum Basket, Cistellum Judo Karate, Cistellum Volley, Danzarte, Asd Cistellum Calcio e Cooperativa Dandelion, la cui collaborazione è stata fondamentale per realizzare questo progetto. Un ringraziamento particolare per il prezioso supporto al Comitato genitori dell’Ics “Aldo Moro”, a tutti i genitori presenti, alle insegnanti, alla polizia locale e ai volontari di Croce rossa e Protezione civile” rimarcano i responsabili dell’Amministrazione civica cislaghese.