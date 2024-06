Città

SARONNO – Forza Italia esprime soddisfazione per la conclusione dei lavori della commissione Territorio di Regione Lombardia con i quali, come dichiarato dall’assessore alle Infrastrutture Claudio Maria Terzi, si riafferma l’importanza e la centralità della stazione di Saronno nel collegamento per Milano Centrale, così come il collegamento con Malpensa-Orio.

“Vengono in questo modo dipanati tutti i dubbi e anche le preoccupazioni di talune forze politiche e anche esponenti politici locali che insinuavano la possibilità che fosse cancellato o ridimensionato il collegamento Saronno- Milano Centrale” spiegano gli azzurri.

“Ringraziamo il Presidente della Commissione Infrastrutture, Jonathan Lobati di Forza Italia, per l’attenzione dimostrata nei confronti di un tema così delicato e auspichiamo che anche l’assessore ai trasporti Franco Lucente possa tranquillizzare gli animi al prossimo tavolo di lavoro che a breve sarà convocato. Per il nodo ferroviario di Saronno, che nei prossimi anni beneficerà di importanti investimenti (35 milioni), ci auguriamo si concretizzi presto un presidio fisso della Polfer così come ha anticipato anche il nuovo Questore di Varese Carlo Mazza, che garantisca la sicurezza e la serenità degli utenti”

