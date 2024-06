ilSaronnese

GERENZANO – La casetta dell’acqua in piazza Alberto da Giussano è attualmente chiusa. A darne la comunicazione è il comune di Gerenzano, con una nota sui social.

Per alcuni lavori di manutenzione, la casetta dell’acqua di piazza Alberto da Giussano sarà chiusa agli utenti fino a data da destinarsi. Per tutti i cittadini che amano riempire le proprie bottiglie d’acqua utilizzando il servizio, potranno fare affidamento alla casetta dell’acqua di via Stazione che, pur essendo poco più distante, sarà regolarmente agibile.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ufficio Igiene ambientale del comune di Gerenzano: è possibile chiamare il numero 0296399107 o mandare una mail all’indirizzo [email protected].

(in foto d’archivio: una immagine della casetta dell’acqua di Gerenzano)

