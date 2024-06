ilSaronnese

GERENZANO – Stop ai furti ed alla presenza di persone poco raccomandabili nell’area della piattaforma ecologica di Gerenzano: sta dando i frutti sperati l’accordo siglato dall’Amministrazione civica con un istituto di vigilanza privata, per garantire la presenza delle guardie negli orati di apertura.

In tutto per il Comune si tratta di un costo di 35 mila euro ma in questo modo si stanno evitando i furti dai container presenti nella piattaforma, dai quali venivano sottratti quei materiali che poi il Comune può rivendere per il riciclaggio o il recupero, come rame e ferro.

Anche in altre località della zona per evitare i furti nelle piazzole ecologiche, in paese e città, sono stati istituiti servizi similari.

