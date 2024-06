news

I meno giovani ricorderanno la Tamagotchi-mania che ha impazzato negli anni 90. Questo giochino, grande quanto un portachiavi, ha contagiato grandi e piccoli, e per chi non lo sa, consisteva nel prendersi cura di un animaletto virtuale, nutrendolo, coccolandolo e portandolo in giro.

PlayDoge è un nuovo token play -to-earn che riprende questo gioco, trasportandolo nel ventunesimo secolo con il vantaggio di poter guadagnare giocando. Il protagonista è il cane Doge, che diventa l’animaletto domestico di cui prendersi cura. La grafica 2d a 8bit adottata punta al sentimento nostalgico (riprende un po’ anche il primo SuperMarioBros o Donkey Kong), ma si fonde allo stesso tempo con aspetti di gioco più dinamici e accattivanti. La dipendenza e l’ossessione creata all’epoca dall’ animaletto portatile, sono le emozioni su cui vuole far leva il progetto Playdoge che scommette sul successo del revival tokenizzato del Tamagotchi.

Vai alla prevendita di PlayDoge

Vediamo ora quali sono i passi da compiere per acquistare il token nativo $PLAY:

SCARICARE UN CRYPTO WALLET: Playdoge supporta molteplici Wallet tra i più importanti e usati, come ad esempio Metamask, Coinbase o Trust Wallet. Tutti sono fruibili sia nella versione desktop che in quella app ACQUISTARE CRIPTOVALUTE SU UN EXCHANGE: per poter acquistare $PLAY è necessario possedere nel proprio wallet altre criptovalute di scambio, sia per i token che per le fee. In questo caso si potranno scambiare token con BNB, USDT, ETH o in alternativa carta di credito. Solo in caso di acquisto con BNB sarà possibile mettere in staking i propri token e ricevere ricompense passive. L’attuale APY retrocesso dal token è attualmente del 215% p/a. I token messi in staking sono già 90 milioni. La distribuzione delle ricompense in token PlayDoge avverrà a una velocità di 17,88 $PLAY per blocco Ethereum (ETH) e sarà distribuita nel corso di 3 anni. ACQUISTARE TOKEN PLAYDOGE: acquisite le criptovalute necessarie sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della prevendita e cliccare su “connetti portafoglio” selezionando il proprio dall’elenco disponibile. Inserire a quel punto la cifra che si vuole acquistare. RECLAMARE I PROPRI TOKEN: per garantire una distribuzione egualitaria dei token acquistati in prevendita questi saranno resi disponibili solo al termine della stessa.

Al momento la prevendita di PlayDoge è arrivata a un milione e mezzo di dollari a pochissimi giorni dall’avvio della prevendita. Il prezzo per il singolo token $PLAY è di $0,00502.

L’app e il mini-gioco

L’app PlayDoge includerà un mini-gioco che offrirà gettoni $PLAY come ricompensa per il successo e l’abilità. Il token $PLAY, un token BEP-20 è la principale valuta di gioco per le transazioni e l’accesso alle funzionalità speciali. Si guadagna accudendo gli animali domestici e vincendo ai giochi. È progettato per avere un’utilità sia all’interno del gioco che nel più ampio mercato delle criptovalute.

Tokenomics e Roadmap

La fornitura totale di token è di 9,4 milioni di token. La prevendita, prevede 40 fasi. Il team di PlayDoge ha delineato una tabella di marcia ambiziosa ma realizzabile per il futuro. Sono già stati fissati dei punti cardine.

completamento di un audit dello smart contract da parte di SolidProof, inizio della fase di prevendita e delle strategie di marketing. conclusione della prevendita, lancio sui DEX e intensificazione degli sforzi di marketing. è prevista una versione beta iniziale di alcuni mini-giochi per dare alla comunità un assaggio di ciò che verrà insieme alle prime inserzioni su CEX. l’app PlayDoge sarà resa disponibile, completa dei mini giochi e di un AirDrop premiante.

Anche la tokenomics di PlayDoge è progettata in funzione di tale roadmap. Il 30% dei token è destinato alla prevendita, il 20% al marketing e un altro 20% ai premi della comunità. Ci sono anche dei token messi a disposizione per i premi di staking (circa il 6%), offrendo rendimenti superiori alla media agli investitori che bloccano i loro token $PLAY. Chiaramente essendo previste più fasi ci sarà un aumento di prezzo progressivo. Va da sé che gli investitori che per primi vogliono cogliere l’opportunità di questo investimento non hanno tempo da perdere.