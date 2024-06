news

Come acquistare PlayDoge prima del lancio

Attualmente PLAY non è ancora disponibile sui DEX (a cui sarà destinato a breve); gli investitori hanno però l’opportunità di comprare i token in anticipo prima della fine della prevendita.

I token possono essere acquistati dal sito ufficiale playdoge.io , però prima di questa operazione bisogna collegare il wallet al widget della prevendita nella parte superiore del sito. Cliccando sul pulsante “connetti wallet” e seguendo le istruzioni risulterà facile poi procedere con l’acquisto.

I wallet compatibili con PlayDoge sono MetaMask, BNB Wallet e Trust Wallet.

A questo punto una volta collegato il wallet al widget si può facilmente procedere con l’acquisto, selezionando l’importo desiderato di PLAY e pagando l’acquisto con BNB, ETH o carta di credito; completato l’acquisto non c’è altro da fare.

Una volta acquistato i token PLAY desiderati, questi ultimi verranno riservati fino al termine della prevendita, con il lancio ufficiale saranno sbloccati e potranno essere rivendicati.

Che cos’è PlayDoge?

PlayDoge è una meme coin basata in parte sul successo di Dogecoin (DOGE). Il nuovo token sfrutta ancora una volta il motivo del meme a tema cane ma allo stesso tempo riaccende la macchina della nostalgia.

Con questa nuova meme coin sulla chain di Binance (BEC-20), gli sviluppatori vogliono rilasciare un nuovo gioco Play-2-Earn. Questo intreccio tra modernità e 8 bit intende da un lato attirare investitori che vogliono guadagnare concretamente, e dall’altra utenti nostalgici alla ricerca del gaming vecchio stile.

L’ammontare totale dei token per il nuovo progetto è di 9,4 miliardi, e secondo la toeknomica del progetto la fornitura di token $PLAY sarà distribuita in sei diverse categorie: il 50% della sola fornitura di token, 4,7 miliardi di token, confluirà nella prevendita; il 6% sarà riservato allo staking; il 12,50% confluirà nell’ulteriore sviluppo del progetto, mentre un ulteriore 31,50% confluirà nelle ricompense della comunità, in un pool di liquidità e nel marketing.

I diversi modi per acquistare PlayDoge

Secondo la tabella di marcia, i sostenitori di PlayDoge possono aspettarsi il lancio ufficiale del token DEX di $PLAY nella seconda fase del nuovo progetto. Da quel momento in poi, sarà possibile investire in $PLAY anche attraverso canali alternativi come i DEX.

Acquistare PlayDoge con BNB

In caso di quotazione su Binance, gli investitori avranno l’opportunità di acquistare il token $PLAY a condizioni particolarmente vantaggiose utilizzando BNB Coin.

Acquistare PlayDoge con USDT

Comprare PlayDoge con USDT permette di fare una transazione veloce. Acquistare $PLAY sui DEX con Tether infatti è particolarmente semplice.

Acquistare PlayDoge con carta di credito

A seconda del provider, si può anche avere la possibilità di acquistare il token $PLAY con la carta di credito. In primo luogo, verificare quale provider consente l’acquisto diretto con carta di credito. Si noti inoltre che questo metodo può comportare commissioni più elevate.

