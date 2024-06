Città

SARONNO – Proteste: montata oggi l’antenna telefonia di via Venezia.

Ha suscitato apprensione la presenza di una bombola del gas in mezzo ad un cumulo di rifiuti abbandonati in un aiuola in via Don Minzoni al quartiere popoloso Matteotti, alla periferia di Saronno.

E’ stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti dal comando della polizia locale di piazza Repubblica il 22enne saronnese che ieri, lunedì 4 giugno, è incappato in un controllo delle pattuglie in centro città.

E’ stato portato dall’ambulanza di Rho Soccorso in codice giallo all’ospedale di Legnano il 65enne che ieri mattina martedì 4 giugno è stato vittima di un incidente stradale avvenuto lungo l’A8, ,mentre procedeva in direzione Varese.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: il montaggio dell’antenna in via Venezia)

05062024