Cronaca

CARONNO PERTUSELLA / GERENZANO / LIMBIATE – Ieri alle 12.30 in corso della Vittoria a Caronno Pertusella una automobile è uscita di strada: è stato soccorso un uomo di 76 anni ed una donna di 66 anni, sul posto i carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza della Croce azzurra caronnese; i feriti non sono apparsi in condizioni preoccupanti.

A Gerenzano ieri alle 19.30 in via Clerici incidente col monopattino: è stata soccorsa una ragazza di 19 anni, visitata e medicata direttamente sul posto dal personale di una ambulanza della Croce rossa, ha riportato solo lievi contusioni; il sinistro si è verificato in zona industriale ai margini dell’ex Varesina, nei pressi della intersezione con via Foscolo.

A Limbiate ieri alle 8.20 in piazza 5 giornate è stato investito un ragazzo di 15 anni, non ha comunque riportato gravi conseguenze ed è stato trasportato in ospedale a Desio. Sempre a Limbiate ieri alle 18.40 intervento dell’ambulanza in piazza Monteverdi per soccorrere un 50enne che stava male ed al quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica, non è apparso in gravi condizioni.

A Saronno alle 22.30 intervento dell’ambulanza della Croce d’argento in via Frua (foto) per soccorrere una donna alle prese con un lieve malore.

05062024