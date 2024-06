Città

SARONNO – Sono iniziati lunedì 3 giugno e gran parte del lavoro è già stato realizzato. Il riferimento va ai lavori di sgonfiaggio del pallone pressostatico che dal gennaio scorso ricopre la vasca scoperta della piscina di via Miola gestita da Saronno Servizi.

La struttura, voluta da Saronno Servizi per implementare l’offerta di nuoto libero, corsi e spazi ludici per bimbi, è in fase di smontaggio per permettere agli utenti di godersi la vasca all’aperto per l’estate. L’idea, in base anche alle condizioni meteo e di temperatura, è quella di far partire la stagione estiva intorno al 15 giugno.

I lavori proseguono a pieno regime mentre corsi, fitness e nuoto libero restano invariati nella vasca interna. Nel frattempo proseguono i preparativi per i corsi estivi per grandi e piccoli. Per i bimbi ci sarà la possibilità di usare, nell’estivo, oltre agli scivoli anche il nuovo spray park.

