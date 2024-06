Cronaca

SARONNO – Un misero bottino ma tanti danni. Grande amarezza per il furto messo a segno nella notte all’oratorio della Regina Pacis in via Roma.

Non è la prima volta che il centro giovanile viene preso di mira dai ladri malgrado all’interno non vengano lasciati ne valori ne contanti. E questo era l’obiettivo dei ladri che hanno preso il registratore di cassa del bar. L’hanno poi abbandonato in un’area verde di via Carugati dopo averlo forzato e divelto. Non hanno racimolato un gran bottino però. Poche monetine a cui si sono aggiunti qualche gelato e qualche bibita.

Importanti invece i danni, a partire dalla rottura di una vetrata, procurati alla struttura per mettere a segno l’effrazione scoperta dai volontari la mattina successiva al colpo. Il registratore è stato recuperato su segnalazione di alcuni passanti. E’ stata sporta denuncia ai carabinieri della compagnia cittadina.

