Primo piano

SARONNO – “Organizzare un evento che richiama persone in centro richiede importanti costi sul piano sicurezza e quindi abbiamo preferito anche a fronte di un po’ di stanchezza iniziare ad organizzare i sabati del commercio che arriveranno per l’autunno. Resta la possibilità per i commercianti di aprire e proporre attività che saranno sostenute dal comune sul fronte di una scontistica dell’occupazione di suolo pubblico mentre Confcommercio Ascom Saronno sta lavorando per un sostegno economico sulla Siae”.

Sono le parole di Luca Galanti che a nome di Confcommercio Ascom Saronno ha confermato l’assenza di un calendario eventi per il giovedì sera. “Dopo tanti anni c’è probabilmente un po’ di stanca – ha rimarcato Andrea Preti delegato Duc – per questo stiamo studiando una nuova formula che valorizzi la giornata di sabato quando ci sono già più persone in città e si può, con eventi ed iniziative, allungare e qualificare la presenza in città”.

Una scelta condivisa anche dall’Amministrazione comunale: “Probabilmente un ripensamento serve anche per trovare una nuova formula che possa essere apprezzata da commercianti e cittadini” ha concluso il sindaco Airoldi.

