SARONNO – “Ancora una volta abbiamo pensato ad un evento unico ed emozionante. Come quella dell’anno scorso: dopo il successo del buskers night del 2023 puntiamo su una formula innovativa che punta sui 4 eventi ed una formulazione davvero mai vista”.

Sono le parole con cui il sindaco Augusto Airoldi ha presentato la notte bianca che si terrà sabato 13 luglio.

“Abbiamo diviso la città di 4 zone – ha spiegato l’assessore alla Cultura Laura Succi – non si può usare la piazza Libertà per il cantiere e quindi abbiamo per necessità ma anche con la volontà di far vivere l’intero centro. Ci saranno 4 zone tutte con diverse animazioni, band e proposte artistici”

Ad entrare nello specifico Andrea Preti esponente del Duc: “Ogni zona (saranno definite con la polizia locale) avrà un’illuminazione ad hoc e anche una diversa proposta. Partiamo Aria – spiega Andrea Preti del Duic – dove ci saranno mongolfiere giganti in via San Cristoforo, meduse giganti e poseidoni per la zona Acqua (volevamo delle grandi balene per corso Italia ma non abbiamo potuto farlo per motivi di spazio). Non metteremo a ferro e fuoco la città ma ci sarà una macchina scenica con fiamme, diavoli e danzatori e per la Terra ci sarà una carrozza ottocentesca trainata da unicorni bianchi volanti che trasmetterà allegria e coinvolgimento del pubblico”.

“Come è facile capire – conclude Preti – è una cosa che richiede molto impegno organizzativo perchè un conto è avere un solo centro della notte bianca e un contro è avere 4 zone. Ovviamente vogliamo migliorarci rispetto all’anno scorso per poi tornare l’anno prossimo con la rinnovata piazza Libertà a qualcosa di ancora più grande”.

Il costo tra Comune, sponsor e contribuiti sarà tra i 35 e i 40 mila euro.

“Abbiamo aperto le adesioni in questi giorni – ha concluso Luca Galanti di Confcommercio Ascom Saronno – abbiamo avuto 6 adesioni nella prima ora e tanta curiosità”.

