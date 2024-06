Altre news

SARONNO – Oggi, secondo le previsioni di 3b meteo, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3336m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

In Lombardia pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato, con qualche annuvolamento in più la sera. Nello specifico sulle basse pianure occidentali giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle basse pianure orientali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle pedemontane-alte pianure cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle Prealpi occidentali nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle Orobie nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Asciutto in serata; sulle Prealpi orientali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulle Alpi Retiche nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Venti molto deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 3250 metri.

