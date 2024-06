SARONNO – In attesa di specifiche prescrizioni da parte di Regione Lombardia, riguardanti interventi da mettere in atto per contrastare la diffusione del parassita sulle piante denominato “Takahashia japonica”, detta anche “Cocciniglia dai filamenti cotonosi”, il Comune di Saronno attuerà nei prossimi giorni azioni mirate in alcune aree della città con spargimento di un prodotto a base di sostanze naturali e non tossiche.