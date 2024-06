Comasco

TURATE – Per lavori sulla rete, venerdì potrebbe mancare l’acqua in alcune vie di Turate. A “girare” l’avviso ai concittadini sono i responsabili dell’Amministrazione civica, la comunicazione è di Como acqua, che gestisce l’acquedotto in ambito turatese.

Como Acqua comunica che, “per consentire i lavori alla rete di acquedotto nel Comune di Turate l’erogazione dell’acqua verrà sospesa il 7 giugno a partire dalle 9 e sino alle 17 in via Carlo Porta e via Silvio Pellico. Ci scusiamo per il disagio. Per maggiori chiarimenti si rimanda al numero verde 800995103″.

Ovviamente, nel caso le opere dovessero rivelarsi più rapide del previsto, la fascia di “blocco” dell’erogazione dell’acqua verrà ridotta.

(foto archivio: un cantiere stradale per precedenti opera nella zona)

