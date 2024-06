iltra2

VEDANO OLONA – Un video informativo, per spiegare ai cittadini – in modo semplice e diretto – come prelevare i sacchetti per la differenziata dal distributore automatico Coinger, presente a Vedano Olona ed in altre località della zona.

“Prelevare i sacchetti è davvero molto semplice. Nel distributore è possibile trovare: per la plastica il sacco giallo con rotolo da 10 pezzi, per l’umido sacco da 10 litri con rotolo da 25 pezzi, per i pannolini il sacco arancione con rotolo da 10 pezzi, per gli indumenti il sacco verde con rotolo da 10 pezzi. Per le raccolte “Extra”, raccolta del Rur, sacco rosso con rotolo da 5 sacchi da 110 litri; per la raccolta dell’umido sacco in carta con rotolo da 3 sacchi da 20 litri. Se dovessi trovare il distributore sprovvisto potrebbe essere perché qualcuno ha fatto scorta ma non temere: saranno di nuovo disponibili in poco tempo – spiegano dalla società della nettezza urbana – Prelevare i sacchetti non è mai stato così facile con Coinger!” Il tutto con il simpatico motto “Fai la differenza…differenzia”.

05062024