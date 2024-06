Volley

CARONNO PERTUSELLA – Oggi l’ultimo atto della stagone per la Pallavolo Ets Rossella Caronno del presidente Matteo Ferrario, I caronnesi, dopo essersi imposti con un perentorio 3-0 contro i piemontesi di Sant’Anna, nel girone finale dei playoff di serie B stasera sono chiamati a dare prova di forza e coraggio nell’ultimo match, che vale una stagione intera.

I gialloblu affronteranno in trasferta il Trentino Volley e devono mettercela tutta per puntate al bottino pieno. Partita in programma al Palazzetto Sanbapolis di via Malpensada 88 a Trento, con inizio alle 20.30. Sarà possibile seguire la partita in diretta sul canale Youtube ufficiale della Pallavolo Caronno Pertusella, con inizio del collegamento alle 20.15.

La formazione vincente salirà nella serie A3 nazionale.

Qui l’intervista a due giocatori caronnesi, il palleggiatore Mattia Carcereri e il libero Lorenzo Gabrielli, dopo la vittoria sul Sant’Anna.

(foto di Giovanni Pini: i caronnesi vincenti in casa sabato scorso contro i piemontesi del Sant’Anna)

