Basket

SARONNO – Oggi pomeriggio al centro giovanile Ronchi di via Colombo si è svolta la prevendita dei biglietti per la “bella” fra Az Robur Saronno e Cecina: i tagliandi sono andati esauriti in 45 minuti. Come spesso in questi playoff, il Palaronchi – casa dei biancazzurri – sarà dunque tutto esaurito.

Si sta giocando la finale playoff della serie B Interregionale di Basket. Saronno ha vinto gara 1, mentre mercoledì scorso in gara 2 il Basket Cecina ha battuto i biancazzurri e di conseguenza la serie (al meglio delle tre partite) ora prosegue con la “bella” che si giocherà dunque al Palaronchi, sabato sera dalle 21. La vincente salirà direttamente in serie B Nazionale mentre per la perdente ci sarà lo spareggio con la perdente fra Bergamo e Fidenza per un ulteriore posto in serie B Nazionale.

Per chi non è riuscito a trovare il biglietto, l’incontro dovrebbe essere proposte in diretta streaming dall’emittente Radio 675 sulla propria pagina Facebook.

(foto: gli incaricati all’ingresso del Palaronchi dove oggi si è svolta la prevendita per la “bella”)

06062024