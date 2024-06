Cronaca

CARNAGO – Intervento delle pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Saronno, con ambulanze, vigili del fuoco ed elisoccorso oggi alle 12 in via Ada Negri a Carnago dove si è registrato un grave infortunio lavorativo: un operaio che si trovava per alcuni lavori in uno scavo e stava operando sulla rete fognaria è rimasto schiacciato dal cedimento del terreno.

A restare ferito è stato un uomo di 54 anni, che ha riportato un trauma al bacino ed agli arti inferiori: è stato recuperato dalla fossa con l’aiuto dei pompieri ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese, in condizioni critiche.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: un mezzo dell’elisoccorso che opera sul territorio del Saronnese e nella zona)

06062024