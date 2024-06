Comasco

LOMAZZO – Seco Tools e Cattaneo Impianti sono due aziende che per prime si sono messe in gioco come ambassador della Squadra dei Costruttori di Salute nella comunità dei loro dipendenti e delle loro famiglie. Hanno aderito attivamente al progetto “Link-aging: le frontiere dell’attivazione di comunità a favore degli anziani” realizzato con il contributo che vede come capofila il comitato di Lomazzo di Croce Rossa. Infatti, sono previste azioni specifiche dirette alle aziende in qualità di link strategici per la formazione e il reclutamento di cittadini volontari interessati a spendersi in attività che hanno l’obiettivo di intercettare e gestire situazioni di fragilità di persone anziane.

Nei mesi scorsi, Seco Tools ha attivato, in particolare, una formazione specifica per i propri dipendenti in qualità di caregiver con l’obiettivo di incrementare le loro competenze in ambito di gestione sanitaria. Con i formatori di Cri Lomazzo hanno imparato ad esempio la gestione corretta della chiamata al 112, la valutazione di un evento e l’autoprotezione per scenari che possono accadere sia in ambito aziendale che nella vita di tutti i giorni.

Invece, Cattaneo impianti ha scelto di organizzare la partecipazione attiva delle maestranze alla vita della comunità di Cri Lomazzo incoraggiando e supportando i propri dipendenti nella partecipazione ad un programma di volontariato aziendale. Le aziende puntano a progetti simili come leva per la responsabilità sociale, poiché sono numerose le evidenze scientifiche a supporto della tesi secondo cui donare il proprio tempo, sia durante che al di fuori dell’orario di lavoro ha effetti positivi sul clima nei luoghi di lavoro e contribuisca alla brand reputation dell’azienda stessa. I dipendenti e i collaboratori di Cattaneo impianti hanno partecipato ad una presentazione generale giovedì 23 maggio presso la nuova sede di Cri Lomazzo “Il Cuore della Salute” e sono state calendarizzate le giornate in cui i dipendenti potranno partecipare ad attività di interesse generale che ricadono nello scopo sociale di Cri Lomazzo. Riceveranno una formazione specifica per poi sperimentare in prima persona il valore sociale del volontariato e dell’assistenza a persone fragili anziane oppure accompagneranno i nostri volontari over60 nell’espletamento delle attività e mansioni.

Nell’ambito dello stesso progetto, anche il partner Auser iniseme Lomazzo ha attivi servizi rivolti alle aziende come ad esempio la possibilità dei dipendenti di alcune aziende convenzionate di usufruire dell’accompagnamento presso strutture sanitarie per i propri famigliari in modo da essere agevolati senza richiedere permessi. Hanno infatti convenzioni attive con Saati di Appiano, Bb di Novedrate, Vini Verga di Cermenate.

Altri partner di progetto sono Cri Grandate, Auser Insieme Del Seprio e Associazione Antonio Castelnuovo.

(foto archivio)

