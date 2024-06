ilSaronnese

GERENZANO – Grandi risultati per le majorettes di Gerenzano, che hanno preso parte al campionato nazionale “don Bosco cup 2024 Campionato Nazionale Twirling & Majorettes”, organizzato da Pgs Italia e Nbta Italia. Così si è conclusa la stagione agonistica 2023-2024, con le atlete che hanno gareggiato nella splendida cornice delle Dolomiti tra il 31 maggio al 2 giugno.

Per tutta la squadra delle majorettes di Gerenzano è stata un’esperienza emozionante e ricca di risultati a partire dall’assegnazione del titolo di campionessa d’Italia a Chiara Menniti nella disciplina x- strutting junior e il titolo di vicecampionessa d’Italia a Valeria Giuffrida nella disciplina due bastoni senior.

Di seguito i podi conquistati dalla squadra:

1 posto Valeria Cimino x-strutting minor P

1 posto Eva e Arianna Duo cadette P

2 posto Eva Brillante 1 bastone Minor P

3 posto Valeria Cimino 1 bastone Minor P

3 posto Arianna Drenyovszki 1 bastone Cadette P

1 posto Chiara Menniti 1 bastone Junior Coppa Nazionale

1 posto Alessia Redolfi Rhythmic Twirl Senior Coppa Nazionale

1 posto Alessia Redolfi x-strutting Senior Coppa Nazionale

1 posto Valeria Giuffrida e Chiara Menniti Duo junior Coppa Nazionale

2 posto Sara De Domenico e Erika Oprea Duo youth Coppa Nazionale

3 posto Alessia Redolfi 1 bastone Senior Coppa Nazionale

un 6° piazzamento per Valentina Rosillo X-strutting junior Coppa Nazionale

“E’ stato un anno pieno di sacrifici, di cambiamenti e di novità ma, la tanta passione per questo meraviglioso sport, ha unito ancora di più la squadra; un infinito ringraziamento per i traguardi raggiunti vanno a Katiuscia Felisari, preparatore tecnico, Alessia Borghi, allieva insegnante; Miriam Busnelli, vice-presidente, Elena Altomare, dirigente, e a tutti i supporters, dai genitori agli amici, al corpo musicale che credono in loro e li supportano” commenta il presidente Paolo Andrea Vanzulli.

Il prossimo appuntamento in città si terrà nella prossima domenica 23 giugno per il “Concerto d’estate”, in piazza del municipio a Gerenzano insieme alla banda musicale Santa Cecilia.