SARONNO – Oggi i cieli saranno per lo più poco o parzialmente nuvolosi per tutta la giornata, e non sono previste piogge nelle prossime ore. Le temperature massime raggiungeranno i 29°C, mentre le minime scenderanno fino a 15°C, con lo zero termico che si attesterà a 3788 metri. I venti saranno deboli, provenienti da Sudovest sia al mattino che al pomeriggio. Non sono previste allerte meteo. Secondo 3B Meteo, la giornata sarà caratterizzata da un clima stabile e sereno.

GIOVEDÌ: l’alta pressione si intensifica ulteriormente, portando tempo soleggiato con solo qualche sporadico annuvolamento all’alba. In dettaglio, sulle basse pianure occidentali, basse pianure orientali e pedemontane-alte pianure la giornata sarà per lo più poco nuvolosa, con qualche nube sparsa al mattino. Sulle Prealpi occidentali si alterneranno nubi sparse e schiarite per tutto il giorno; sulle Orobie i cieli saranno inizialmente poco nuvolosi, con un aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata e associate deboli piogge, ma schiarirà in serata. Sulle Prealpi orientali i cieli saranno inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con nuvolosità in aumento dal pomeriggio; sulle Alpi Retiche ci saranno nubi sparse e schiarite, con tendenza ad un graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. I venti saranno deboli dai quadranti nord-occidentali, in rotazione a meridionali; lo zero termico si attesterà intorno ai 3650 metri. Secondo 3B Meteo, il tempo sarà prevalentemente stabile con alcune variazioni locali.