Città

SARONNO – “La chiamerei una lunga estate saronnese visto che ci saranno tanti eventi con novità sia sul fronte delle location sia su quello degli eventi. Un programma con che con l’aggiunta della notte bianca propone eventi per tutti e di grande qualità e non certo “di nicchia””. Così il sindaco Augusto Airoldi ha presentato ieri mattina il calendario degli eventi estivi in una conferenza stampa in Municipio con il vicesindaco Laura Succi, il vicepresidente di Confcommercio Ascom Saronno Luca Galanti e il delegato Duc Andrea Preti.

Il calendario che prevede un investimento tra i 40 e i 50 mila euro “tra fondi comunali e degli sponsor” con diverse proposte e location.

NOTTE BIANCA: LE PRIME NOTIZIE

“Non essendo disponibile piazza Libertà (a causa del cantiere che sta rinnovando pavimentazione e misure di sicurezza ndr) – ha esordito Succi – abbiamo dovuto ma anche voluto puntare su altre location”. Si parte con un concerto classico in piazza San Francesco martedì 11 giugno e poi si prosegue nel cortile di Casa Morandi in viale Santuario con l’esibizione del Coro Hebel (sabato 3o giu), la rassegna con il Coro Incanto (sab 20 lug) e a settembre il festival dei corti Animatica (6-7 set). A luglio ed agosto completerà il calendario il Cinema sotto le Stelle.

Programma speciale per il giardino di Villa Gianetti: “Usato ormai come punto di riferimento estivo da diversi anni – ha spiegato l’assessore – vedrà un’implementazione ci sarà solo punto ristoro con tavola fredda ma una vera e propria cucina con menù che cambiano di giorno in giorno con piatti anche vegetariani. A completare l’offerta un paio di volte alla settimana spettacoli musicali tra cui due concerti jazz a settembre”.

NIENTE EVENTI PER I GIOVEDì SERA

Tra le proposte “speciali” il Ferragosto con Nomadelfia che proporrà un grande spettacolo in piazza dei Mercanti per Ferragosto. L’Amministrazione non ha dimenticato la promessa di portare eventi ed appuntamenti al rione Matteotti una serata dedicata alla celebrazione a Matteotti (15 giu) e una (28 giu) con gli astrofili per ammirare le stelle e foto dell’eclissi solare entrambe nella piazza di via Amendola. “Sempre in questo nuovo spazio – conclude Succi – organizzeremo anche un festival di Rock e street food per portare i saronnesi al Matteotti dal 5 al 7 luglio”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

Commenti